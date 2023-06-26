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Siirt Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Siirt bayram namaz vakti Yeni Şafak'ta. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü bayram namazının kılınmasıyla, İslam aleminde Kurban bayramı büyük çoşkuyla kutlanacak. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Kurban bayramı namazı, cemaatle camiide kılınır. 2 rekat olarak, toplam 9 tekbir ile kılınır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise mükked sünnettir. Peki, 2023 Siirt bayram namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Siirt namaz vakitleri.

17:10 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Siirt bayram namazı

Siirt bayram namazı

Siirt bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Siirt kurban bayramı namazı saati.

Siirt bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Siirt'te bayram namazı saat 05.26'da kılınacak.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Teşrik, sözlükte doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir.

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir.

Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN GETİRİLİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).



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Uşak Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023