|
Reklam
Reklam
Özgün

Siirt'te iki trafik kazası: 13 yaralı

Siirt Baykan karayolunda ve Eruh ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. 5 kişi ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte detaylar.

15:38 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Siirt haberleri

Siirt haberleri

Siirt Baykan karayolunda ve Eruh ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 13 KİŞİ YARALANDI

İlk kaza, öğlen saatlerinde Siirt-Baykan karayolunda meydana geldi. Mehmet Doğan Teymur'un kullandığı 72 AAK 145 plakalı hafif ticari araç, Emrah Erten'in kullandığı 34 CTC 770 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar Mehmet Doğan Teymur, Emrah Erten ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kazada yine öğlen saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHC 673 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





#Siirt
#Eruh
#Baykan
#Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.