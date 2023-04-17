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Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

Antalya’da 2 otomobil ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza sebebiyle Batı Çevre Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Polisin, trafiği bir süre kontrollü sağladığı yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. İşte detaylar.

15:24 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Antalya haberleri

Antalya haberleri

Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. 2 otomobil ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası Batı Çevre Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu.

1'İ YABANCI UYRUKLU KADIN OLMAK ÜZERE 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Batı Çevre Yolu'ndaki kavşakta meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Esin A. kontrolündeki 07 AIH 851 plakalı otomobil, Yunus E.B.'in kullandığı 07 ABE 16 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan 2 araç, sürücüsü öğrenilemeyen 1 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptı.


Kazayı görenlerle sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartırken, sağlık görevlileri ise yaralanan Esin A., Mustafa A., Yunus E.B., Serkan A. ve adı öğrenilemeyen 3 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kazada yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 2 genç kız çevredekilerden yardım istedi. Kazaya karışan yabancı uyruklu kadının ise olayın şokunu yaşadığı görüldü.


Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı, Batı Çevre Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Polisin, trafiği bir süre kontrollü sağladığı yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.




#Antalya
#Konyaaltı
#Uncalı Mahallesi
#Batı Çevre Yolu
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