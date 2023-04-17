Kazayı görenlerle sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartırken, sağlık görevlileri ise yaralanan Esin A., Mustafa A., Yunus E.B., Serkan A. ve adı öğrenilemeyen 3 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kazada yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 2 genç kız çevredekilerden yardım istedi. Kazaya karışan yabancı uyruklu kadının ise olayın şokunu yaşadığı görüldü.