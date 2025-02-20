Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından Siirt'te de kar yağışı etkili oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği kar tatili haberi ise Siirt Valiliğinden geldi.





SİİRT'TE YARIN (21 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?





Siirt'in 4 ilçesinde tüm okullarda, merkez ve 2 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.





Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti.





Kızılkaya, yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerindeki tüm okullarda, Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelen öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime yarın ara verilmesi kararı aldıklarını bildirdi.



