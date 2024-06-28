OBP ile sınavsız öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları 2024

Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 İstanbul sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...
OBS İLE SINAVSIZ ALAN LİSELER 2024
Okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. 2024 yılına ilişkin sınavsız alım yapan liseler henüz açıklanmadı.
OBP HESAPLAMA LGS 2024
Orta öğretim mezuniyet puanı 100 puan üzerinden hesaplanır, 5 ile çarpılarak elde edilir. Örnek vermek gerekirse mezuniyet notu 80 olan öğrencinin orta öğretim başarı puanı (OBP) 400, mezuniyet notu 50 olan öğrencinin ise OBP'si 250 olur.
İSTANBUL OBP İLE ALAN LİSELER 2023
Adalar Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 76,7286
Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 44,2893
Arnavutköy Hadımköy Toki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 39,2528
Arnavutköy Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 37,7194
Ataşehir Aşık Veysel Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 90,8672
Ataşehir Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 89,2678
Ataşehir Harezmi Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 84,6222
Ataşehir Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 76,2023
Avcılar Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 78,5952
Avcılar İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 74,9293
Avcılar Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 73,8923
Avcılar Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 73,3863
Bağcılar Barbaros Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 86,1711
Bağcılar Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 82,5162
Bağcılar Bağcılar Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 80,5125
Bahçelievler Halil Bekmezci Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 92,5178
Bahçelievler Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 91,0215
Bahçelievler Piri Reis Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 90,4785
Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 88,2221
Bakırköy Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 76,1407
Bakırköy Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi Komşu Kayıt Alanında 68,1102
Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 93,6043
Başakşehir TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 88,6648
Başakşehir Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 86,0219
Bayrampaşa Sağmalcılar Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 94,0548
Bayrampaşa Tuna Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 88,7378
Bayrampaşa Bayrampaşa Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 83,4698
Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Komşu Kayıt Alanında 57,1514
Beşiktaş Etiler Anadolu Lisesi Komşu Kayıt Alanında 56,8460
Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi Diğer Kayıt Alanında 76,6699
Beykoz Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 55,8522
Beykoz Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 54,6457
Beykoz Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 40,5993
Beylikdüzü Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 85,9282
Beylikdüzü Gürpınar Azime Yılmaz Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 83,6103
Beylikdüzü Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 78,0145
Beyoğlu Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 89,8547
Beyoğlu Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 87,6302
Beyoğlu Kasımpaşa Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 82,2368
Çatalca Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 87,2238
Çatalca Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 62,4954
Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 62,4871
Esenler İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 78,5491
Esenler Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 72,3774
Esenler Aksoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 63,8322
OBP PUANI NEDİR, NE DEMEK?
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), Türkiye'deki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrencilerin ortaöğretim başarılarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir puan sistemidir. Bu puan, öğrencinin ortaokul boyunca aldığı notların ortalaması alınarak hesaplanır ve LGS puanına eklenir. OBP, öğrencinin derslerdeki başarısını yansıtarak lise yerleştirme sürecinde adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu puan, öğrencinin sadece sınav başarısını değil, aynı zamanda ortaokul boyunca gösterdiği akademik performansı da dikkate alarak, daha dengeli bir yerleştirme sürecini hedefler.