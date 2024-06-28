OBP ile sınavsız öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları 2024

Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 İstanbul sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...

OBS İLE SINAVSIZ ALAN LİSELER 2024

Okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. 2024 yılına ilişkin sınavsız alım yapan liseler henüz açıklanmadı.

OBP HESAPLAMA LGS 2024

Orta öğretim mezuniyet puanı 100 puan üzerinden hesaplanır, 5 ile çarpılarak elde edilir. Örnek vermek gerekirse mezuniyet notu 80 olan öğrencinin orta öğretim başarı puanı (OBP) 400, mezuniyet notu 50 olan öğrencinin ise OBP'si 250 olur.

İSTANBUL OBP İLE ALAN LİSELER 2023

Adalar Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 76,7286

Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 44,2893

Arnavutköy Hadımköy Toki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 39,2528

Arnavutköy Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 37,7194

Ataşehir Aşık Veysel Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 90,8672

Ataşehir Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 89,2678

Ataşehir Harezmi Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 84,6222

Ataşehir Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 76,2023

Avcılar Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 78,5952

Avcılar İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 74,9293

Avcılar Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 73,8923

Avcılar Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 73,3863

Bağcılar Barbaros Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 86,1711

Bağcılar Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 82,5162

Bağcılar Bağcılar Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 80,5125

Bahçelievler Halil Bekmezci Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 92,5178

Bahçelievler Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 91,0215

Bahçelievler Piri Reis Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 90,4785

Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 88,2221

Bakırköy Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 76,1407

Bakırköy Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi Komşu Kayıt Alanında 68,1102

Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 93,6043

Başakşehir TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 88,6648

Başakşehir Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 86,0219

Bayrampaşa Sağmalcılar Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 94,0548

Bayrampaşa Tuna Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 88,7378

Bayrampaşa Bayrampaşa Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 83,4698

Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Komşu Kayıt Alanında 57,1514

Beşiktaş Etiler Anadolu Lisesi Komşu Kayıt Alanında 56,8460

Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi Diğer Kayıt Alanında 76,6699

Beykoz Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 55,8522

Beykoz Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 54,6457

Beykoz Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 40,5993

Beylikdüzü Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 85,9282

Beylikdüzü Gürpınar Azime Yılmaz Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 83,6103

Beylikdüzü Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 78,0145

Beyoğlu Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 89,8547

Beyoğlu Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 87,6302

Beyoğlu Kasımpaşa Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 82,2368

Çatalca Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 87,2238

Çatalca Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 62,4954

Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 62,4871

Esenler İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 78,5491

Esenler Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt Alanında 72,3774

Esenler Aksoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayıt Alanında 63,8322

OBP PUANI NEDİR, NE DEMEK?

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), Türkiye'deki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrencilerin ortaöğretim başarılarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir puan sistemidir. Bu puan, öğrencinin ortaokul boyunca aldığı notların ortalaması alınarak hesaplanır ve LGS puanına eklenir. OBP, öğrencinin derslerdeki başarısını yansıtarak lise yerleştirme sürecinde adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu puan, öğrencinin sadece sınav başarısını değil, aynı zamanda ortaokul boyunca gösterdiği akademik performansı da dikkate alarak, daha dengeli bir yerleştirme sürecini hedefler.











