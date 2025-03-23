14 Mayıs 1981 yılında doğan Sinem Dedetaş, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde ve yüksek lisansını yine aynı üniversitede Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Dedetaş, 2011 yılında CHP'ye katıldı ve genel seçimlerde milletvekili aday aday oldu ancak aday gösterilmedi.