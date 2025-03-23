Sinem Dedetaş, 1981 yılında Eskişehir'de doğmuş bir gemi inşaatı, yüksek mühendisi ve siyasetçidir. Lisans eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisanslı ise aynı üniversitenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında tamamladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olan Sinem Dedetaş oyların 49,9’unu alarak Üsküdar belediye başkanı seçildi.
14 Mayıs 1981 yılında doğan Sinem Dedetaş, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde ve yüksek lisansını yine aynı üniversitede Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.
Dedetaş, 2011 yılında CHP'ye katıldı ve genel seçimlerde milletvekili aday aday oldu ancak aday gösterilmedi.
2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanlığı yapan Dedetaş, 2019'da İBB iştirak şirketlerinden Şehit Hatları genel müdürü olarak atandı. Aralık 2023'e kadar sürdürdüğü görevini, 31 Mart 2024 yerel seçiminde CHP'den Üsküdar Belediye Başkanı olarak aday oldu. Seçimde oyların %49,92'sini alarak belediye başkanı seçilmiştir.