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Amatör balıkçı kayalıklardan denize düştü: 6 saatin sonunda kurtarıldı

Sinop’ta bir vatandaş balık avlamak için girmek istediği denize kayalıklardan düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Amatör balıkçı Aksoy, olay yerine gelen Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar.

14:34 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Sinop haberleri

Sinop haberleri

’ta bir vatandaş balık avlamak için girmek istediği denize kayalıklardan düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 6 saat suda mahsur kalan amatör balıkçı kurtarıldı. Detaylar haberimizde.

6 SAAT SONRA KURTARILDI

Sinop’ta bir vatandaş balık avlamak için girmek istediği denize kayalıklardan düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 6 saat suda mahsur kalan amatör balıkçı kurtarıldı.

Olay, 08.00 sıralarında Çukurbağı Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amatör balıkçılık yapan Barış Aksoy (31), balık avlamak için girmek istediği denize kayalıklardan düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Kendi çabalarıyla yaklaşık 6 saat suyun içinde kalan Aksoy’u çevredeki vatandaşlar görüp 112’ye haber verdi. Amatör balıkçı Aksoy, olay yerine gelen Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Görgü tanığı Serhat Yılmaz, “Bir saat önce buraya balık tutmaya geldik. Denizin ilerisinde açıkta birisinin el işaretleri yaptığını gördük ve ilk başta anlayamadım. Sahil güvenliği 2 kere aradım. Onlar da takipte kalmamı söyledi. Deniz polisi şahsı çıkardı. Verilmiş sadakası varmış. Biz görmesek bu dalgada, bu fırtınada ne yapardı bilmiyorum. Allah sevenlerine bağışlasın” dedi.



#Sinop
#Sinop haber
#balıkçı
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