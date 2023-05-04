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ÖZET: Sivasspor 0-0 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Gol sesi çıkmayan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Finale çıkacak takım İstanbul'da belli olacak. Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki rövanş, 24 Mayıs'ta Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçı geniş özeti.

10:37 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sivasspor Fenerbahçe maçı

Sivasspor Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe ligde 3-1 mağlup ettiği Sivasspor’a Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Hafta sonu aynı statta rakibini 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, aldığı bu sonuçla sahasına küçük de olsa bir avantajla gidecek.

Sivasspor-Fenerbahçe ZTK yarı final maçı dakika dakika geniş özeti

  • 2. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla altıpasın çaprazında topla buluşan Caicedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
  • 4. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Peres'in orta pas karışımı sert vuruşunda, top uzak direkte az farkla dışarıya çıktı.
  • 8. dakikada Emre Mor'un ceza yayının gerisinden ara pasıyla sağ çaprazda defansın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım ayaklarıyla meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Sivasspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 11. dakikada Rossi'nin soldan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi.
  • 18. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ortasına arka direkte Erdoğan Yeşilyurt dokunamayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.
  • 37. dakikada Goutas'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla defansın arkasına sarkan Caicedo'yu fark eden kaleci İrfan Can Eğribayat, kalesini zamanında terke ederek topu taca gönderdi.
  • 41. dakikada Saiz'in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Caicedo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
  • 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
  • 48. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan sert şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı.
  • 61. dakikada Osayi-Samuel ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
  • 63. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.
  • 67. dakikada topla birlikte ilerleyen Arda Güler'in ceza yayının hafif sağından vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
  • 88. dakikada Crespo'nun altıpasın sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
  • 90+3. dakikada sarı-lacivertli ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Joshua King'den önce kaleci Muammer Yıldırım topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu. Karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere sona erdi.

Jorge Jesus: "İkinci maçta finale çıkmak istiyoruz"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, rövanş maçını kazanarak finale yükselmek istediklerini söyledi.

Jesus, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçı taktik ve teknik anlamda değerlendirmeden önce VAR ile ilgili konuşmak istediğini belirtti.

VAR'ın penaltılarını görmediğini savunan Jesus, "Hakem görmemiş olabilir, kendisi Joshua King'in arkasında kalmıştı. Kaleci onu düşürdü ve çok net bir penaltıydı. VAR bunu nasıl göremiyor, bunu anlayamıyorum." dedi.Jesus, karşılaşmayı değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Çekişmeli bir maç oldu, pozisyonlara girdik. Girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. İlk 10 dakikada iki tane pozisyona girdik. Rakibimizin bir tane şutu vardı, defansif anlamda kuvvetliydik. Taraftarımızın yardımıyla ikinci maçta mücadele edip finale kalmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü taraftarlarımız da finale çıkmamızı istiyor. Biz oynadığımız bütün takımlara saygı duyuyoruz, Sivasspor da iyi bir takım. Ama ikinci maçta elimizden geleni yapıp finale çıkmak istiyoruz."

#Sivasspor
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
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