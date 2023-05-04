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Bugün hangi maçlar var? 4 Mayıs 2023 Perşembe maç programı

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 0-0 sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-0 yendi. İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, sahasında Cadiz'i 5-1 mağlup etti. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 4 Mayıs 2023 Perşembe maç programı haberimizde.

10:21 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak. Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı West Ham United'ı 50. dakikada Nathan Ake, 70. dakikada Erling Haaland ve 85. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle mağlup etti. İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Cadiz'i konuk etti. Mücadeleyi 5-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 4 Mayıs 2023 Perşembe maç programı haberimizde.

Bugün kimin maçı var? (4 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 15:00 Galatasaray - Trabzonspor TFF Elit U17 Ligi 3'üncülük Maçı Smart Spor HDSpor Smart D Smart GO
  2. 18:00 Fenerbahçe - Sivasspor TFF Elit U17 Ligi Final Smart Spor HD Spor Smart D Smart GO
  3. 18:30 Aalborg - Silkeborg Danimarka Kupası Bilyoner TV
  4. 18:30 Bravo - Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
  5. 20:00 Göteborg - Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  6. 20:00 Norrköping - Hammarby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  7. 20:00 Varbergs - Malmö İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  8. 20:00 Varnamo - Brommapojkarna İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  9. 20:30 Girona - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
  10. 20:30 Sevilla - Espanyol İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV
  11. 20:30 Kopenhag - Nordsjaelland Danimarka Kupası Bilyoner TV
  12. 20:30 Başakşehir - Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
  13. 21:15 Koper - Domzale Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
  14. 21:45 Udinese - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
  15. 21:45 Empoli - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
  16. 22:00 Brighton - Manchester Utd İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3
  17. 22:30 Porto - Famalicao Portekiz Kupası Bilyoner TV
  18. 23:00 Athletic Bilbao - Real Betis İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV
  19. 23:00 Rayo Vallecano - Valladolid İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV

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