Bugün kimin maçı var?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak. Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı West Ham United'ı 50. dakikada Nathan Ake, 70. dakikada Erling Haaland ve 85. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle mağlup etti. İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Cadiz'i konuk etti. Mücadeleyi 5-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 4 Mayıs 2023 Perşembe maç programı haberimizde.
Bugün kimin maçı var? (4 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 15:00 Galatasaray - Trabzonspor TFF Elit U17 Ligi 3'üncülük Maçı Smart Spor HDSpor Smart D Smart GO
- 18:00 Fenerbahçe - Sivasspor TFF Elit U17 Ligi Final Smart Spor HD Spor Smart D Smart GO
- 18:30 Aalborg - Silkeborg Danimarka Kupası Bilyoner TV
- 18:30 Bravo - Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Göteborg - Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Norrköping - Hammarby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Varbergs - Malmö İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Varnamo - Brommapojkarna İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:30 Girona - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
- 20:30 Sevilla - Espanyol İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 20:30 Kopenhag - Nordsjaelland Danimarka Kupası Bilyoner TV
- 20:30 Başakşehir - Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 21:15 Koper - Domzale Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 21:45 Udinese - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
- 21:45 Empoli - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Brighton - Manchester Utd İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3
- 22:30 Porto - Famalicao Portekiz Kupası Bilyoner TV
- 23:00 Athletic Bilbao - Real Betis İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 23:00 Rayo Vallecano - Valladolid İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV