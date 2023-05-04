Giresunspor'da İrfan Buz dönemi

İrfan Buz'un başına geçtiği Giresunspor, ligde 16. sırada yer alıyor.
Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
56 yaşındaki İrfan Buz daha önce Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor ve Samsunspor takımlarını çalıştırmıştı.