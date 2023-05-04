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Spor

Giresunspor'da İrfan Buz dönemi

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'un yen teknik direktörü İrfan Buz oldu.

09:41 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İrfan Buz'un başına geçtiği Giresunspor, ligde 16. sırada yer alıyor.

İrfan Buz'un başına geçtiği Giresunspor, ligde 16. sırada yer alıyor.

Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.


56 yaşındaki İrfan Buz daha önce Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor ve Samsunspor takımlarını çalıştırmıştı.






#Süper Lig
#Giresunspor
#İrfan Buz
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