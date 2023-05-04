Enes Ünal La Liga tarihine geçti

Bu sonucun ardından Getafe, ligin bitimine 5 hafta kala düşme hattından kurtulmak adına önemli bir 3 puan elde etti. Puanını 39’a çıkaran Getafe, 17’nci sıradaki Valencia ile puanını eşitledi. Celta Vigo ise 39 puanla 13’üncü sırada kaldı.