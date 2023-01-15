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Enes Ünal'dan La Liga'da gündem olan gol: Transfer iddiaları ayyuka çıktı

La Liga'da 17. haftasında Getafe sahasında Espanyol'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk takım Espanyol'un gollerini Jose Luis Mato (Dk. 6) ve Javi Puado (Dk.62) atarken, Getafe'nin tek golü 7. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

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Haber Merkezi AA
Enes Ünaldan La Ligada gündem olan gol: Transfer iddiaları ayyuka çıktı
Enes Ünal - Getafe

Milli futbolcu Enes, ceza sahasının sol köşesinden topu çok güzel bir vuruşla rakip ağlara gönderirken, bu sezon Getafe formasıyla 5. golünü kaydetti.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Joao Felix'i İngiltere'nin Chelsea takımına verdikten sonra Enes Ünal'ı transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia ediyor.

Ligde 8. yenilgisini alan Getafe 17 puanla 15. sıraya geriledi.

Ligde 10 yıl sonra Getafe deplasmanında kazanan Espanyol ise 17 puana çıkıp averajla 13.lüğe yükseldi.

Diğer yandan karşılaşmanın sonunda Getafeli taraftarlar son haftalarda alınan kötü sonuçlardan teknik direktör Quique Sanchez Flores'i sorumlu tutup, "Quique istifa" diye bağırdı.

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