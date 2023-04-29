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Spor

Milli futbolcu Enes Ünal’ın yeni hocası belli oldu

Milli futbolcu Enes Ünal’ın forma giydiği La Liga ekibi Getafe’nin yeni teknik direktörü daha önce 5 sezon görev yapan İspanyol Jose Bordalas oldu.

15:30 . 29/04/2023 Cumartesi
AA
Enes Ünal bu sezon 34 maçta, 14 gol ve 5 asistle oynadı

Enes Ünal bu sezon 34 maçta, 14 gol ve 5 asistle oynadı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe'nin Quique Sanchez Flores'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Bordalas'ı getirdiği bildirildi.


Yapılan açıklamaya göre, Getafe'de 2016-2021 sezonları arasında görev yapan Bordalas, tekrardan göreve getirildi. Bordalas'la bu sezon kalan 7 maç için sözleşme imzalandığı açıklandı.


Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği ve ligde kalma mücadelesi veren Getafe'de alınan kötü sonuçlardan dolayı 18 aydır takımın başında bulunan Quique Sanchez Flores'in görevine son verilmişti.


Getafe, ligin 32. haftasında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Espanyol ile yarın deplasmanda karşılaşacak.



#Enes Ünal
#Getafe
#Jose Bordalas
28 dakika önce
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