Özgün ÖZET | Sivasspor - Karagümrük maç sonucu; 0-0
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ÖZET | Sivasspor - Karagümrük maç sonucu; 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Karagümrük’ü ağırladı. 89. dakikada ikinci sarı kartını gören Uğur kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sivasspor maçın son dakikalarını 10 kişi oynadı. Mücadeleden 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca taraftar sahadan birer puanla ayrıldı. İşte Sivasspor - Karagümrük canlı maç özeti, kritik pozisyonları ve dahası haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maç özeti izle bein
Sivasspor Karagümrük maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması 0-0 sona erdi. Sivasspor - Karagümrük maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

10. dakikada Leke James'in pasıyla ceza sahası içine giren Njie, kaleci Vivano ile karşı karşıya kaldı. Njie'nin zayıf vuruşunda top auta çıktı.

Sivasspor Karagümrük maçı özeti, pozisyonları
Sivasspor Karagümrük maçı özeti, pozisyonları

14. dakikada Borini'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Colley'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

21. dakikada Goutas'ın uzun pasında topla buluşan Njie'nin vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Diagne'nin pasında kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Borini'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

Sivasspor Karagümrük maçı özeti, pozisyonları
Sivasspor Karagümrük maçı özeti, pozisyonları

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

62. dakikada Saba'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Njie'nin sert vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada Colley'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topu kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan Saba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde hakem Yasin Kol, Borini'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ancak hakem Kol, VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu tekrar izleyerek penaltı kararını iptal etti.

Sivasspor Karagümrük maçı özeti, pozisyonları
Sivasspor Karagümrük maçı özeti, pozisyonları

90+1. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meyin yuvarlağı güçlükle çeldi. Direğe çarpan topu defans uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Keita'nın vuruşu sonrası top defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

DG Sivasspor - Fatih Karagümrük beIN SPORTS özet:

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