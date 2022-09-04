ÖZET | Sivasspor - Karagümrük maç sonucu; 0-0

Ekonomi

O mektup MÜSİAD ve TOBB'a da gitti: Sanayinin ekonomideki payı artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakan Yardımcısı’nın imzasıyla TÜSİAD’a gönderilen mektubun aynısının MÜSİAD ve TOBB’a da gönderildiğini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Nebati, “Bahse konu mektup, benzer ve standart bir metin olarak 3 sivil toplum kuruluşuna gönderilmiş. İçerikleri aynı” dedi. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde Hazine’nin borçlanma maliyetinin yarı yarıya azaldığını belirten Nebati, “Borçlanmada hem faiz düştü hem de vade uzadı. 10 yıl vadeli TL cinsi senedin faizleri %23,9’lardan %13,2’lere kadar da geriledi” bilgisin verdi.