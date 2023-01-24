|
Özgün

Bolu'da takla atarak dere yatağına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bolu Abant Gölü Tabiat Parkı yolunda meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü A.D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İşte detaylar.

12:24 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Son dakika Bolu haberleri

Son dakika Bolu haberleri

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü A.D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL TAKLA ATARAK DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Abant Gölü Tabiat Parkı yolunda seyreden A.D. (34) idaresindeki 14 AAF 328 plakalı otomobil, Akçaalan mevkisinde takla atarak dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan kızı Z.D. (8) ile İ.H, N.A. ve E.A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü A.D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



#Son dakika
#Bolu
#Abant Gölü
#kaza
#Tabiat Parkı
1 saat önce
default-profile-img
Bolu'da takla atarak dere yatağına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Yeni konut finansmanı nasıl olacak?
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk Antalya'da devletin şefkatli kollarında büyüyor
Alçak saldırıya sessiz kalmadılar: İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılmasına sanat camiasından tepkiler
Çin'in kuzeyindeki Mohe'de sıfırın altında 53 dereceyle son 54 yılın en soğuk günü yaşandı
Dev proje için geri sayım başladı: 4 dakikada iklim değiştirecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.