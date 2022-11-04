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İzmir Buca'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Yaralı sayısı 3'e çıktı

İZMİR'in Buca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir caminin minaresi hasar görürken, iki vatandaş panikleyip bulundukları evlerden atlayarak yaralandı. Öte yandan deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından yaralı vatandaşın olup olmadığı merak ediliyor. 4 Kasım Cuma günü İzmir depreminde son durum nedir? İzmir depreminde ölü veya yaralı var mı? İşte İzmir'de yaşanan depremde son gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika deprem haberleri: 4 Kasım İzmirde 4,9 büyüklüğünde deprem: Ölü veya yaralı var mı?
İzmir'de deprem

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında panik yaşayan 2 kişi yüksekten atlayarak yaralanırken, bir caminin minaresi yıkıldı. Bakan Soylu, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Allah muhafaza böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

4 KASIM İZMİR'DE DEPREM: YARALI SAYISI KAÇ?

AFAD verilerine göre, bugün saat 03.29 sıralarında merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde olmak üzere, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa ve Aydın'ın ilçelerinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Yerin 14.47 km altında meydana gelen depremde, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Öte yandan deprem sırasında, iki vatandaş yüksekten atlayarak yaralandı. Depremin ardından açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

'BATI ANADOLU SON 10 YILDIR ÇOK GERGİN'

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Normalde Anadolu'da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu'da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz'in açılmasıyla Anadolu'nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu. Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası'nda beni uykudan uyandırdı. Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır. Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka- Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı'' ifadelerini kullandı.(DHA)

BAKAN SOYLU İZMİR'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı.

İzmir’de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami’nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir’e geldi. Bakan Soylu, havalimanına iniş yaptı. Bakan Soylu’nun ilk olarak yıkılan caminin olduğu bölgeye gideceği tahmin ediliyor. Bakan Soylu’nun yanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bulundu.

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