Ek MTV ödemesi
Ek MTV ödemeleri ilk taksiti için son gün 31 Ağustos'tu. Gelir İdaresi Başkanlığı ek MTV ödemesi ilk taksit süresinin uzatıldığını açıkladı.
EK MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİ HANGİ TARİHE UZATILDI?
Gelir İdaresi Başkanlığı, ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.
Buna göre, 31 Ağustos’ta sona erecek olan birinci taksit ödemesi, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- “Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.”
EK MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Mevcut araçların ek MTV’si, iki eşit taksit şeklinde ödenecek. İlk taksitin 31 Ağustos, ikinci taksitin ise 30 Kasım gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Ek MTV ödemesi, GİB’in internet sitesinden, veznelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve mobil bankacılık kanalları ile ATM’leri üzerinden ödenebilecek.
EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?
Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV’nin ve ek MTV’nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamayacak. Ayrıca vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta haciz uygulanması da söz konusu olabilir.