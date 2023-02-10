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Emekli maaşları erken mi ödenecek?
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi Türkiye'yi derinden sarstı. Üst üste gelen haberlerin ardından bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada emekli aylıklarının erken ödeneceği bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre şubatta emekli aylıkları erken ödenecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.
Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL
Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL
Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL
Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL
Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL
Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL
Mühendis 1/4 21 bin 295 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL
Profesör 1/4 34 bin 57 TL
Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL
Vaiz 1/4 16 bin 615 TL
Avukat 1/4 19 bin 968 TL
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL