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SGK ve Bağkur emekli maaşları erken ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur aylıkları ve kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurmuştu. Bir müjde de emekli maaşları için geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SGK ve Bağkur emekli maaşları ödeme tarihleri

17:17 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Emekli maaşları erken mi ödenecek?

Emekli maaşları erken mi ödenecek?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi Türkiye'yi derinden sarstı. Üst üste gelen haberlerin ardından bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada emekli aylıklarının erken ödeneceği bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre şubatta emekli aylıkları erken ödenecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye."

Memur ve emekli maaşları

SGK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.

Memur maaşları ne kadar?

Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL

SGK ve Bağkur maaşları ne kadar?

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL


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#bağkur emekli maaşları
1 saat önce
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SGK ve Bağkur emekli maaşları erken ödenecek
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