Kasım ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte, 2024 Kasım ayı enflasyon verilerinde son durum...

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık Salı günü günü açıklandı.

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

5 aylık enflasyon da 14.07 oldu. Bu ne demek? 5 aylık artış SSK ve Bağkur emeklisi açısından 14.07 oldu. Memur ve memur emeklileri açısından ilk kez enflasyon farkı oluştu. Temmuzdan bugüne kadar olan 5 aylık enflasyon yüzde 10’un üzerinde bir enflasyona çıkmış oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı 5 aylık artış oranı 10.40. oldu.

MEMUR VE EMEKLİNİN ALACAĞI ZAM FARKI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklileri açısından ilk kez enflasyon farkı oluştu Memur ve memur emeklisinin alacağı 5 aylık artış oranı 10.40 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLUR?

Buna göre 12.500 TL’lik taban maaş 5 aylık enflasyon uygulanırsa 14 bin 321 TL’ye çıkıyor.







