Esenyurt'ta, tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle fabrikada çalışanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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