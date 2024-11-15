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Son dakika: Esenyurt'ta fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Son dakika: Esenyurt'ta fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

11:1815/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul Esenyurt'ta, sağlık malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışanlar tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Peki, Esenyurt'ta fabrika yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

Esenyurt'ta, tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyurt'ta fabirka yangını

Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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