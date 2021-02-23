Son dakika... Öğretmen Atamaları 2021 ne zaman yapılacak, kaç bin atama olacak? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:,

Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz.

Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz.

Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2021'de ayırdığımız rakam 147 milyar lira. Yüksek öğretimi dahil ettiğimizde eğitim öğretim bütçemiz 210 milyar lirayı aşıyor.

REKLAM

Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız.

18 yılda eğitim-öğretime yaptığımız devasa yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPACAĞIZ

Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.

REKLAM

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

1 Mart'tan itibaren 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Bazı sınıflarda da seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni adımları atmaya devam edeceğiz.

En kısa zamanda öğretmen ve öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun çaba sarf ediyoruz."

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

REKLAM

Öte yandan Bakan Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" diye belirtti.