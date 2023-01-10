Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclis'e geldi mi? Bakan Bilgin'den kadro müjdesi

Sözleşmeliye kadroda son durum, kamuda kadroya geçmeyi bekleyen 500 bine yakın kişi tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni hazırlandı. Hazırlanan taslak metninin yasa teklifi haline getirilmesi ve TBMM'ye sunulması bekleniyor. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimler yararlanacak?

BAKAN BİLGİN'DEN KADRO MÜJDESİ

Bilgin, "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadro detaylarını açıklarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin meclise sunulduğunu belirtmişti. Sözleşmeli kadro gelişmeleri ile ilgili açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇTİ Mİ?

Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenlendi. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:

"Bugün burada sözleşmeliden kadroya geçen siz kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere bir aradayız. Kısa süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik.

SÖZLEŞMELİYE KADRODAN KİMLER YARARLANACAK?

ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeliye kadro kapsamına giren kişileri ve detayları şu şekilde açıkladı;

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"Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak.

Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı.

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Buna göre; Sözleşmeliye kadroyla ilgili taslak metninin yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.