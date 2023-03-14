29 Ekim 2022'de tanıtılan Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili TOGG’un fiyatı ve ön sipariş tarihi belli oldu. İşte TOGG’un ön sipariş tarihi ve fiyatı ile ilgili detaylar.

TOGG’UN FİYATI NE KADAR? HANGİ MODELLER SATIŞTA OLACAK?

Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili Togg'un fiyatı belli oldu.

Araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

T10X’in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil​ 953 bin TL V2 RWD Standart Menzil​ 1 milyon 55 bin TL V2 RWD Uzun Menzil​​ 1 milyon 215 bin TL

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim’de özel seri ile yollarda olacak.

TOGG ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN ALINACAK?

Yerli otomobil TOGG için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş verilebilecek.

TOGG’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ’’ TOGG T10X, doğuştan elektrikli, bağlantılı ve hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle bir otomobilden fazlası. 16-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ön siparişe katılmak için togg.com.tr’ye girin veya Trumore’u indirin ’’ denildi.

ÖN SİPARİŞ ŞİMDİ TESLİMAT NİSAN’DA

Satış sürecinin nasıl işleyeceğine dair açıklamalar ise Togg yönetiminden geldi. Ön siparişi alınan ve sıra numarasına göre hak kazanacak olan Togg C-SUV sahiplerine 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edilecek. İlk teslimat ise Mart sonu itibariyle yani Nisan başında başlayacak. Yarışmanın iptal edildiği milli otomobilde sadece çekilişle öncelik belirlenecek. NFT’lerin satışındaki öncelik hakkı ise iptal edildi.

TOGG ÇEKİLİŞE KATILMA ÜCRETİ NE KADAR?

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.







