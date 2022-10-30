Togg şarjı kaç kilometre gidiyor?

Montaj tesisinden yapılan canlı yayınla ilk akıllı cihaz C-SUV, seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen "Anadolu" isimli kırmızı renkteki C-SUV'u kullanarak Togg çalışanlarının alkışları arasında tören alanına geldi. Yerli otomobil TOGG banttan indi. Gemlik fabrikası açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç fiyatları hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik, yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz” dedi. TOGG otomobilleri için Türkiye’de 81 ile Trugo şarj istasyonları kurulacak. Yerli olarak yollarda yerini almaya hazırlanan TOGG, Trugo şarj istasyonlarında kısa sürede şarj edilebilecek. Peki Trugo şarj nedir, özellikleri nelerdir? TOGG kaç dakika da şarj oluyor? İşte detaylar...

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Togg kaç dakikada şarj oluyor?

Togg şarj süresi ne kadar sürer kaç saatte biter?

Türkiye'deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak Trugo şarj istasyonlarında ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e kadar ulaşabilecek. Yüksek performanslı şarj ağı sayesinde sürücülerin menzil endişesi ortadan kaldırılacak. Menzilinin de 500 kilometre olacağı öğrenildi.

Togg şarj istasyonları

Togg şarj istasyonları nerede olacak?

Yerli otomobil TOGG’un şarj edilmesi için trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergahlarda 25, diğer bölgelerde 50 kilometrede bir Trugo şarj istasyonları kurulacak. 2023 yılına kadar 81 ilde 600 şarj istasyonunun kurulması amaçlanıyor. TOGG’un yanı sıra Trugo şarj istasyonlarında diğer elektrikli otomobillerde şarj edilebilecek.

2023 yılının ortasına kadar Trugo şarj istasyonlarının 81 ilde, 600 üzerinde noktada, toplamda 2000 soketle hizmet vermesi bekleniyor. Trafik yoğunluğu yüksek yollarda 25, diğer bölgelerde 50 kilometrede bir Trugo şarj istasyonları olacak. 2023 yılında 1000 adet Trugo şarj istasyonu kurulması hedefleniyor.

#Trugo iş ortaklarından Star Charge'ın 180 kW gücündeki şarj cihazları kuruluma hazır.



Türkiye’nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.#SmartCharging pic.twitter.com/VVEPZn0eLu REKLAM October 1, 2022

Togg özellikleri