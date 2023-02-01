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Togg ön sipariş nasıl yapılır?

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.” dedi. Yerli otomobil piyasaya çıkmaya hazırlanırken, Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle kullanıcılarla buluşacak.

09:22 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Togg ön siparişler nasıl verilecek?

Togg ön siparişler nasıl verilecek?

Togg ilk siparişler ne zaman nasıl verilecek?Togg ön siparişler ne zaman teslim edilecek?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Trumore uygulamasını indirip çekilişe katılanların Togg için ön sipariş verme hakkı kazanacağını açıkladı. Peki ilk siparişler ne zaman, nasıl verilecek? işte detaylar...

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.

Togg

Togg ön siparişler ne zaman teslim edilecek?

"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery üzerinden kullanıma sunmuştu. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.




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Togg ön sipariş nasıl yapılır?
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