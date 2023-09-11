Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri anlık olarak haberimizden kontrol edebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 EYLÜL 2023

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşınıyor. Dakika dakika depremlere ilişkin tüm veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitelerinden son depremler listesiyle vatandaşların bilgisine sunuluyor.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

11 Eylül 2023 tarihinde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından paylaşılan son veriler ise şöyle;







