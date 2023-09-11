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En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD- Kandilli Rasathanesi 11 Eylül son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak deprem verileri paylaşılıyor. Ülkemizde son günlerde adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. İşte 11 Eylül Pazartesi ülkemizde yaşanan son depremler listesi...

15:39 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Son depremler

Son depremler

Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri anlık olarak haberimizden kontrol edebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 11 EYLÜL 2023

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşınıyor. Dakika dakika depremlere ilişkin tüm veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitelerinden son depremler listesiyle vatandaşların bilgisine sunuluyor.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

11 Eylül 2023 tarihinde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından paylaşılan son veriler ise şöyle;



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#Kandilli Rasathanesi
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En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD- Kandilli Rasathanesi 11 Eylül son depremler listesi