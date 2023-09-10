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Dünya

Fas'ta depremin bilançosu ağırlaşıyor

Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı 2 bin 421'e yükseldi.

19:57 . 10/09/2023 Pazar
AA
Fas Marakeş'teki 7 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu.

Fas Marakeş'teki 7 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu.

Fas İçişleri Bakanlığı, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Ölü sayısı 2 bin 122'ye yükseldi

Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 122'ye, yaraların ise 2 bin 421'ye yükseldiği belirtildi.

Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, ölü sayısının 2 bin 12'ye, yaralı sayısının 2 bin 59'a çıktığını duyurmuştu.



#Fas
#Marakeş
#Deprem
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