Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler listesi günün araştırılan konularından biri konumunda yer alıyor. Türkiye genelinde meydana gelen son depremler araştırması yapılıyor. İşte 16 Ekim Pazar son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi İlçesi Tanışık Köyü'nde saat 12.24 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM
TANISIK-(MALATYA) https://t.co/OfLiPR6wXO
16.10.2022, 12:24:24 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 6.4 km#Kandilli
#DEPREM
AFAD son depremler listesi
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