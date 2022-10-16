Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem mi oldu nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler listesi günün araştırılan konularından biri konumunda yer alıyor. Türkiye genelinde meydana gelen son depremler araştırması yapılıyor. İşte 16 Ekim Pazar son depremler listesi...

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi İlçesi Tanışık Köyü'nde saat 12.24 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

#DEPREM

TANISIK-(MALATYA) https://t.co/OfLiPR6wXO

16.10.2022, 12:24:24 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 6.4 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 16, 2022

AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede olduğu öğrenmek için tıklayın

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