Özgün Malatyada 32 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, büyüklüğü, şiddeti kaç?
Deprem mi oldu nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler listesi günün araştırılan konularından biri konumunda yer alıyor. Türkiye genelinde meydana gelen son depremler araştırması yapılıyor. İşte 16 Ekim Pazar son depremler listesi...

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi İlçesi Tanışık Köyü'nde saat 12.24 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede olduğu öğrenmek için tıklayın

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