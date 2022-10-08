Masterchef sosyete mantısı tarifi, malzemeleri, ölçüsü

MasterChef 2022 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler ana kadro yarışmacılarından Sosyete mantısı yapmalarını istedi. Bununla birlikte evde yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Sosyete mantısı tarifine ilişkin Sosyete mantısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalar hızlandı.

SOSYETE MANTISI TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

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1,5 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR?

Soğanı rendeleyin ve kıymayla bir araya getirin.

Tuz ve karabiberi de ekleyip güzelce karıştırın.

Yufkanızı tezgaha serin. 4 eşit parçaya bölün. Daha küçük mantılar isterseniz 6’ya ya da 8’e de bölebilirsiniz.

Tereyağını eritip ılınmasını bekleyin.

İçine yumurtayı ekleyip çatalla iyice çırpın.

Yağlı yumurtalı karışımı fırçayla yufka parçalarına sürün.

Yufkaların geniş kısımlarına hazırladığınız kıymalı harcı yerleştirip sıkıca rulo yapın.

Ruloyu kendi etrafında döndürerek spiral şekli verin.

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Pişerken açılmaması için kürdanla tutturup yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Yumurtalı karışımdan mantıların üzerine sürün.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp üstü kızarana kadar pişirin.

Bu arada sosu için sarımsağı rendeleyip yoğurda ekleyin ve çırpın.

Tavada yağı ısıtıp salçayı içine ekleyin ve 2-3 dakika kavurun.

Mantıları fırından çıkarıp servis tabağına alın.

Üzerine yoğurdu ve salçalı sosu gezdirip sıcak sıcak servis edin.

SOSYETE MANTISININ PÜF NOKTASI

Yufkanızı dörde bölmek yerine 6 parçaya ya da 8 parçaya bölerek, adet miktarını arttırıp, mantıların boyutlarını küçültebilirsiniz. Dilerseniz iç harcını patatesle de hazırlayabilirsiniz.

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Bir kaba kıymayı alın ve üstüne soğanı rendeleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edip güzelce karıştırın. Yufkanızın bir tanesini alın, tezgaha serin ve bir bıçak yardımıyla dörde bölün.

Tereyağını eritin, ılıklaşmasını bekleyin ve içine yumurtayı ekleyip, bir çatal yardımıyla güzelce çırpın. Kestiğiniz her bir yufka parçasına, bir fırça yardımıyla, hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Kestiğiniz yufka parçasının geniş kenarına hazırladığınız harçtan bir sıra halinde koyun ve sıkı sıkı rulo yaparak, üçgen köşesine doğru sarın.

Hazırladığınız ruloyu, bir ucundan kıvırarak kendi etrafında döndürün. Böylece bir spiral şekli elde edeceksiniz. Pişerken açılmaması için bir kürdan yardımıyla tutturun ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin.

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Üstlerine de hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Bu şekilde tüm yufkaları ve iç harcı bitirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üstleri kızaran dek, yaklaşık 25 dakika kadar pişirin.

Mantılar pişerken sosunu hazırlayın.

Yoğurdu bir kaba alın, içine sarımsağı rendeleyin. Küçük bir tavada salçayı yağ ile açın ve 2-3 dakika kadar kavurun. Mantılar fırından çıkınca sıcak sıcak servis tabağına alın.

Üstlerine önce sarımsaklı yoğurt, ardından da salçalı yağı gezdirin ve servis edin.

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