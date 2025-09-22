Yeni Şafak
1. Lig 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

12:5522/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
AA
TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle:


Yarın:

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor: Yusuf Ziya Gündüz

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Gültekin


24 Eylül Çarşamba:

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor: Fatih Tokail

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor: Berkay Erdemir


25 Eylül Perşembe:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor: Burak Demirkıran

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer: Gürcan Hasova






