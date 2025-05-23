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1. Lig play-off finalinin nerede oynanacağı açıklandı

1. Lig play-off finalinin nerede oynanacağı açıklandı

21:3923/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sakarya Atatürk Stadyumu
Sakarya Atatürk Stadyumu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig play-off finalinin 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off finali, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak." denildi.



#Trendyol 1. Lig
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#Fatih Karagümrük
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