Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
1. Lig'de 4 takım hocasını değiştirmedi

1. Lig'de 4 takım hocasını değiştirmedi

15:385/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Serkan Özbalta Erzurumspor'u şampiyonluğa taşıdı.
Serkan Özbalta Erzurumspor'u şampiyonluğa taşıdı.

Play-off’tan 1 takımın daha Süper Lig'e yükseleceği Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ve Bodrum FK teknik direktörlerini değiştirmedi.

Erzurumspor FK’yi Süper Lig'e taşıyan Serkan Özbalta, doğrudan play-off finaline yükselen Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, play-off mücadelesi verecek Sipay Bodrum FK'de Burhan Eşer ve averajla play-off'u kaçıran Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başından beri takımlarının başında yer aldı.


Bu isimlerden Mustafa Gürsel ile Osman Özköylü geçen sezon olduğu gibi görevinin başında sezonu tamamladı.


Boluspor ve Sakaryaspor'da 5, Alagöz Holding Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor ve Serikspor’da 4, Manisa FK, Özbelsan Sivasspor ve SMS Grup Sarıyer'de 3, Adana Demirspor, Atko Group Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, İmaj Altyapı Vanspor ve İstanbulspor'da geçici isimler dışında 2 teknik direktör görev aldı.


Son 10 sezonda teknik direktör değiştirmeyenler

Ligde son 10 yılda Hüseyin Eroğlu 5, Mustafa Gürsel 3, Fuat Çapa, Hakan Kutlu, İsmet Taşdemir, Osman Özköylü ve Serkan Özbalta ikişer kez başladıkları takımla sezon sonunu gördü.


Bu süreçte sezon boyunca teknik direktör değiştirmeyen ekipler şöyle:


2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)


2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)


2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)


2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)


2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), GZT Giresunspor (Hakan Keleş), Yılport Samsunspor (Ertuğrul Sağlam)


2021-2022: Bereket Sigorta Ümraniyespor (Recep Uçar), Royal Hastanesi Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), MKE Ankaragücü (Mustafa Dalcı)


2022-2023: Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Pendikspor (Osman Özköylü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir)


2023-2024: Gençlerbirliği (Sinan Kaloğlu), Bodrum FK (İsmet Taşdemir), Erzurumspor FK (Hakan Kutlu), Eyüpspor (Arda Turan)


2024-2025: Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Erzurumspor FK (Hakan Kutlu), İstanbulspor (Osman Zeki Korkmaz)


2025-2026: Erzurumspor FK (Serkan Özbalta) Esenler Erokspor (Osman Özköylü), Sipay Bodrum FK (Burhan Eşer), Bandırmaspor (Mustafa Gürsel)


Teknik direktörler

Ligde bu sezon görev alan teknik direktörler şöyle:


Adana Demirspor: Koray Palaz, Hilmi Bozkurt


Alagöz Holding Iğdır FK: Çağdaş Çavuş, İbrahim Üzülmez, Kenan Koçak, Hikmet Karaman


Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu, Mesut Bakkal, Sertaç Küçükbayrak


Arca Çorum FK: Tahsin Tam, Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar


Atakaş Hatayspor: Murat Şahin, Hugo Almeida, Gökhan Alaş, Bekir İrtegün


Atko Group Pendikspor: Metin İlhan, Sinan Kaloğlu


Özbeyli Bandırmaspor: Mustafa Gürsel


Boluspor: Mustafa Er, Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş, Suat Kaya, Nevzat Dinçbudak


Eminevim Ümraniyespor: Bülent Bölükbaşı, Tayfun Albayrak


Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Sedat Ağçay, Yalçın Koşukavak


Erzurumspor FK: Serkan Özbalta


Esenler Erokspor: Osman Özköylü


İmaj Altyapı Vanspor: Hakan Kutlu, Osman Zeki Korkmaz


İstanbulspor: Mustafa Alper Avcı, Barış Kanbak


Manisa FK: Taner Taşkın, Mustafa Dalcı, Ahmet Pektaş


Özbelsan Sivasspor: Osman Zeki Korkmaz, Mehmet Altıparmak, İsmet Taşdemir


Sakaryaspor: İrfan Buz, Serhat Sütlü, Hakan Kutlu, Mustafa Dalcı, Murat Balaban


Serikspor: Sergei Yuran, Sinan Paşalı, Mustafa Boran, Branimir Petrovic


Sipay Bodrum FK: Burhan Eşer


SMS Grup Sarıyer: Şenol Can, Yılmaz Vural, Servet Çetin





#1. Lig
#Erzurumspor FK
#Esenler Erokspor
#Bodrum FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç alım satımında yeni dönem: İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Ekspertiz şartı devreye girdi