1. Lig'de gözler Enes Salik'in üzerinde

Trendyol 1. Lig’de geride kalan süreçte 11 golle ligin en az gol atan takım konumunda bulunan Yeni Malatyaspor, aldığı puan silme cezaları ve kötü gol averajı nedeniyle matematiksel olarak 2. Lig’e düşme durumuyla karşı karşıya. Ancak bu zorlu duruma rağmen Yeni Malatyaspor kalecisi Enes Salik, maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla takımının umudu olmayı sürdürüyor.