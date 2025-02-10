Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişlerdi şimdi 2. Lig'e düştüler

21 puanı silindi





Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmadığı gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'un hükmen 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puanının silinmesine karar vermişti.





FIFA Disiplin Komitesi tarafından ise kulübe 3 ayrı dosyadan 6'şar olmak üzere toplam 18 puan silme cezası verilmişti.



