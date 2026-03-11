Yeni Şafak
1. Lig'de yarın üç maç oynanacak: Hakemler belli oldu

12:3711/03/2026, Çarşamba
Iğdır FK - Bodrum FK maçında Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:


13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Boluspor-Arca Çorum FK: Yusuf Adnan Kendirciler

20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor: Ayberk Demirbaş












#1. Lig
#Iğdır FK
#Bodrum FK
#Boluspor
#Çorum FK
#Erokspor
#Bandırmaspor
