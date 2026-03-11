1. Lig'de yarın üç maç oynanacak: Hakemler belli oldu

Iğdır FK - Bodrum FK maçında Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Boluspor-Arca Çorum FK: Yusuf Adnan Kendirciler
20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor: Ayberk Demirbaş
#1. Lig
#Iğdır FK
#Bodrum FK
#Boluspor
#Çorum FK
#Erokspor
#Bandırmaspor