Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esiyorlardı, bugün 2. Lig'e düştüler

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ekip, 1. Lig'de de tutunamadı. Hiç galibiyet alamayan takım, yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek.
Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor'un ardından küme düşüne ikinci takım da belli oldu.
Çorum FK'ya 3-1 mağlup olan Hatayspor, ligin bitimine 9 hafta kala küme düştü.
Sezon boyunca kötü bir performans sergileyen Hatayspor, ligde çıktığı maçlarda henüz galibiyet elde edemedi.
Topladığı 7 puanla son sıralarda yer alan takımın, ligin bitimine 9 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Bu sonuçla Hatayspor, gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek. Akdeniz ekibi sezonun kalan haftalarında ise prestij maçlarına çıkacak.