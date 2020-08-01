Ne Ronaldo ne de Messi: İşte 'Altın Ayakkabı'nın sahibi

Serie A'da sezonun bitimine bir maç kala 35 golle gol krallığı yarışının ilk sırasında bulunan Immobile, en yakın takipçisi (31 gol) Cristiano Ronaldo'nun bu akşamki Juventus-Roma maçının kadrosuna dahil edilmemesiyle, adını zirveye yazdırmayı kesinleştirdi.

Bu gelişmeyle Immobile, aynı zamanda Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi oldu.

Immobile, ligde Lazio'nun geçen hafta Brescia'yı 2-0 yendiği maçta fileleri havalandırarak 35 gole ulaşmış ve Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen 34 gollü Robert Lewandowski'nin önüne geçmişti.





İki gol atarsa tarihe geçecek

30 yaşındaki golcü, bu akşamki Napoli-Lazio maçında 2 kez daha fileleri sarsması durumunda, Serie A'da bir sezonda en çok gol atma rekorunu da kırmış olacak. Immobile, 1 gol atarsa ligi 36 golle tamamlayacak ve Arjantinli Gonzalo Higuain'in 2015-2016, Gunnar Nordahl'ın ise 1949-1950 sezonunda elde ettiği 36 gollük rekora ortak olacak.