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2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başlıyor

2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başlıyor

17:3324/04/2025, Perşembe
AA
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Türkiye Offroad Şampiyonası
Türkiye Offroad Şampiyonası

2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, hafta sonu Kahramanmaraş'ta yapılacak. 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 17 ilden, 27 araç ve 54 sporcu mücadele edecek.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, hafta sonu Kahramanmaraş'ta yapılacak.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 17 ilden, 27 araç ve 54 sporcu mücadele edecek.


Seremonik startı yarın verilecek etkinliğe katılan sürücüler, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki parkurda yarışacak.




#Türkiye Offroad Şampiyonası
#Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
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