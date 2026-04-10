4 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

17:5810/04/2026, Cuma
AA
Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.


TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un disipline gönderildiği belirtildi.


Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'in Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.


Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.




