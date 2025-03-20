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A Milli Futbol Takımı Macaristan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı Macaristan maçının hazırlıklarını tamamladı

15:2720/03/2025, Perşembe
AA
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A Milli Futbol Takımı Macaristan maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı Macaristan maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bugün saat 20.00'de Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma kısmıyla başlayıp taktik çalışmalarla son buldu.


TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yapılan antrenmanı takip etti.

#A Milli Futbol Takımı
#Macaristan
#Türkiye

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