A Milli Futbol Takımı Macaristan maçının hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma kısmıyla başlayıp taktik çalışmalarla son buldu.