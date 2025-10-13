Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takım Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamladı

16:0113/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü.
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında yarın Gürcistan ile Kocaeli’de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenman, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktiği üzerine çalışıldı.

A Milli Takım kafilesi, saat 20.00’de Riva’dan otobüsle Kocaeli’ye hareket edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45’te Kocaeli Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak.

#Türkiye
#Gürcistan
#Kocaeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav tarihleri açıklandı: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ne zaman?