A Milli Takım idmanına sürpriz ziyaret: Kulüp başkanı yakından takip etti

20:47 23/03/2026, Pazartesi
Antrenmandan kare.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva'da gerçekleşen antrenmanı Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı da takip etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.


Koşuyla başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.


Milli takımda ağrıları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik, antrenmanda yer almadı. Aday kadroya çağrılan Deniz Gül de henüz kampa katılmadı.


Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.


Milli takım, yarın saat 16.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.




