A Milli Takım'a sakatlık şoku: Yıldız isim kampa katılamayacak

19:0123/03/2026, Pazartesi
Türkiye, Romanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Dünya Kupası yolunda yarı final ve final maçlarına çıkacak olan A Milli Takım'a yıldız isimden sakatlık haberi geldi. Kadroya ilk kez çağrılan genç futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takımın yanında olamayacağını açıkladı.

Dünya Kupası yolunda kritik yarı final ve final maçlarına çıkmaya hazırlanan A Milli Takım'a, genç yıldızından üzücü bir haber geldi.

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez çağrılarak büyük heyecan yaratan Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağını açıkladı.

Genç futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım.

Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek.

En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım.

Destekleriniz için teşekkür ederim"




