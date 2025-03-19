A Milli Takım sağanak yağmur altında çalıştı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak yağış altında gerçekleştirilen idmana dünkü çalışmaya seyahat programları nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de yer aldı. Dün yapılan antrenmana ağrıları nedeniyle katılamayan Mert Günok bugünkü çalışmada takımdaki yerini aldı.





Hamstring bölgesindeki ağrısı devam eden Merih Demiral tedavisinin devam etmesi, Emre Mor da ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Saha antrenmanında oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı, son bölümde de Macaristan karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.





İtalya’nın Roma kulübünde forma giyen ancak sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almayan Zeki Çelik, hafta boyunca tedavisini milli takım sağlık heyetinin gözetiminde sürdürmek için konakladığı TFF’nin Riva’daki tesislerinde antrenmanı da izledi.