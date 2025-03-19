Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takım sağanak yağmur altında çalıştı

A Milli Takım sağanak yağmur altında çalıştı

09:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
A Milli Takım sağanak yağmur altında çalıştı
A Milli Takım sağanak yağmur altında çalıştı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselebilmek için Macaristan ile 20 ve 23 Mart’ta oynayacağı play-off maçlarının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak yağış altında gerçekleştirilen idmana dünkü çalışmaya seyahat programları nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de yer aldı. Dün yapılan antrenmana ağrıları nedeniyle katılamayan Mert Günok bugünkü çalışmada takımdaki yerini aldı.


Hamstring bölgesindeki ağrısı devam eden Merih Demiral tedavisinin devam etmesi, Emre Mor da ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Saha antrenmanında oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı, son bölümde de Macaristan karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.


İtalya’nın Roma kulübünde forma giyen ancak sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almayan Zeki Çelik, hafta boyunca tedavisini milli takım sağlık heyetinin gözetiminde sürdürmek için konakladığı TFF’nin Riva’daki tesislerinde antrenmanı da izledi.

Ay-yıldızlıların bugün yaptığı antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı ile Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç da tribünden takip etti.

#A Milli Takım
#Uluslar Ligi
#Macaristan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bitlis’te okullar tatil mi? 20 Mart Valilikten tatil açıklaması geldi mi?