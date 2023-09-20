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Spor

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, bugün Riva'da yaptığı görüşme sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
15:19 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Stefan Kuntz

Stefan Kuntz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığını açıkladı.


Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."


#TFF
#A Milli Takım
#Stefan Kuntz
29 dakika önce
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