Abdullah Avcı karşılaşma sonrası şehitleri unutmadı

"İki tane organizasyonu ve sistemi olan takım. Baskılarımızı doğru yaptık. Bir tane çıkışta, geniş alana çıktıklarında ilk yarıda gol yedik, ondan sonra yine doğru oynamaya çalıştık. Direkten dönen var, kaçırdıklarımız var"

"Bugün kazanmaya daha yakındık. Yol uzun bir yol. Gelişmek kolay olmuyor. Kazanabilirdik ama iyi bir takıma karşı oyun olarak geçen haftalardan daha iyisini yaptık diye düşünüyorum ama yeterli değil. Biraz daha gol vuruşu, kalite. Senenin son maçını kazanmak istiyorduk, kazanamadık. Tek mağlubiyetimiz var. Şu arayı daha iyi değerlendirip ondan sonraki sürece daha sağlıklı hareket etmeye çalışacağız"