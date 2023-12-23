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Spor

Abdullah Avcı karşılaşma sonrası şehitleri unutmadı

Trabzonspor sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen askerlerimize unutmayan teknik direktör Abdullah Avcı, "Şehit sayımız artmış sanırım. Bu yaşananlar canımızı sıkıyor" ifadelerini kullandı.

21:46 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.


Mücadelenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
"Maçtan önce de konuştuk şehit sayımız artmış sanırım. Bu yaşananlar canımızı sıkıyor"

'Kaçırdıklarımız var'

"İki tane organizasyonu ve sistemi olan takım. Baskılarımızı doğru yaptık. Bir tane çıkışta, geniş alana çıktıklarında ilk yarıda gol yedik, ondan sonra yine doğru oynamaya çalıştık. Direkten dönen var, kaçırdıklarımız var"


'Gelişmek kolay olmuyor'

"Bugün kazanmaya daha yakındık. Yol uzun bir yol. Gelişmek kolay olmuyor. Kazanabilirdik ama iyi bir takıma karşı oyun olarak geçen haftalardan daha iyisini yaptık diye düşünüyorum ama yeterli değil. Biraz daha gol vuruşu, kalite. Senenin son maçını kazanmak istiyorduk, kazanamadık. Tek mağlubiyetimiz var. Şu arayı daha iyi değerlendirip ondan sonraki sürece daha sağlıklı hareket etmeye çalışacağız"





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Başakşehir
40 dakika önce
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