Spor Abdullah Avcı "Onlarla birlikte mutlu olup, onlarla birlikte şampiyonluğa ulaşacağız"
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Abdullah Avcı: "Onlarla birlikte mutlu olup, onlarla birlikte şampiyonluğa ulaşacağız"

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Edin Visca'nın tek golüyle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: Onlarla birlikte mutlu olup, onlarla birlikte şampiyonluğa ulaşacağız
Abdullah Avcı

Ligde lider konumda bulunan Trabzonspor Kasımpaşa engelini tek golle aştı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

"Doğru bir savunma şampiyon yapacak"

  • "Rakibimizin birinci ve ikinci bölgelerde neler yapabileceğini adım adım çalıştık. Onları nereye yönlendirebileceğimizi çalıştık ama yine de zor bir maç oldu. Doğru bir savunma yaptık. Doğru bir savunma şampiyon yapacak."

"Taraftarımıza çağrımız sonuç buldu"

  • "Keyifli bir maç yaptık. Kazanmamız çok önemliydi. Anları da doğru şekilde oynamamız gerekiyor. Bunu oyuncularıma da söyledim. Ligin en fazla gol atan takımıyız. En az gol yiyen takımıyız, Konyaspor'la birlikte... Taraftarımıza çağrımız sonuç buldu. Biz onlarla birlikte mutlu olup, onlarla birlikte şampiyonluğa ulaşacağız."

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