Spor Edin Visca"Küçük detaylar bize şampiyonluğu getirecek"
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Edin Visca:"Küçük detaylar bize şampiyonluğu getirecek"

Süper Lig'in 24. haftasın da sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da tek golün sahibi Edin Visca maçı değerlendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Edin Visca:Küçük detaylar bize şampiyonluğu getirecek
Edin Visca bu sezon Trabzonspor formasıyla 2 gol kaydetti

Kasımpaşa maçında attığı golle takımına üç puanı kazandıran Boşnak futbolcu Edin Visca maç sonu açıklamalarında bulundu.

"Buraya geldiğimden beri evimin içinde gibi hissediyorum"

  • "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zor bir maç oldu, bunu da biliyorduk. Çok iyi oynadık, baskılı oynadık. 2 gol daha bulup maçı erken de bitirebilirdik ama ikinci devrede biraz topu Kasımpaşa'ya bıraktık. Herkes mücadele ediyor. Takım arkadaşlarımıza yardım etmek o kadar önemli. Buraya geldiğimden beri evimin içinde gibi hissediyorum. Burada iyi hissediyorum. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Burada çok iyi bir grup var. Beni çok iyi karşıladı

"Yavaş yavaş hedefe ulaşacağız"

  • "Burada bir şey vermek için uğraşıyorum. Herkes çok iyi mücadele etti. Defansta bir koşu yapacaksın ya da Uğurcan'ın kurtarışları gibi... O küçük detaylar bize şampiyonluğu getirecek. 3 günde bir maç oynamak istiyorum. Daha iyi günler bizleri bekliyor. Önümüzdeki hafta çok zorlu bir maç oynayacağız. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Sabırlı olup, yavaş yavaş hedefe ulaşacağız."

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