Abdullah Avcı'dan Egemen Korkmaz mesajı

"Egemen Korkmaz'a, hem kulübümüz hem de ekibim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisinin çalışmaları ve özverisi, oyuncularımızın gelişimi ve performansında gözle görülür etki yaratmıştır. Kendisine ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum."