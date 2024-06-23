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Spor

Abdullah Avcı'dan Egemen Korkmaz mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik ekipten ayrılan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

16:59 - 23/06/2024 Pazar
AA
Abdullah Avcı & Egemen Korkmaz
Abdullah Avcı & Egemen Korkmaz

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Egemen Korkmaz'ın bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı aldığı anımsatıldı.


Korkmaz'ın, takımın başarısı için her zaman özverili çalışma ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, Korkmaz'a bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen teknik direktör Avcı ise şunları kaydetti:


"Egemen Korkmaz'a, hem kulübümüz hem de ekibim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisinin çalışmaları ve özverisi, oyuncularımızın gelişimi ve performansında gözle görülür etki yaratmıştır. Kendisine ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum."




#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Egemen Korkmaz
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