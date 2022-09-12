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Adam David Murray: Pozisyon penaltı olmalıydı

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray, müsabaka içerisinde ceza sahası içinde yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, “Hakem kararı doğal pozisyon olduğu yönünde oyuncunun. Bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu” diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Adam David Murray: Pozisyon penaltı olmalıydı
Beşiktaş-Başakşehir maçında yaşanan penaltı pozisyonu.

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Valerien Ismael, müsabakada gördüğü kırmızı kart sebebiyle basın toplantısında yer alamazken, onun yerine Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray katıldı.

"Bir hata sonucunda gol yedik"

Murray, çok üzgün olduklarını ifade ederek, “Büyük maçlar büyük hataları kabul etmiyor. Çok gol atma fırsatı yakaladık ama sonuca varamadık. Bir sonraki maçta 3 puan almayı hedefliyoruz. Hafta içinde gelişen durumlarla alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu maça kadar gol atma konusunda sıkıntı yoktu, bugün günümüz değildi. Bu tarz maçlarda gol atamadığınız zaman yememek önemli. Bunu başaramadık. Bir hata sonucunda gol yedik. Fırsatlarımız oldu, gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik" dedi.

  • "Penaltı olmalıydı"
  • Yaşana penaltı pozisyonu hakkında konuşan Murray, "O konudaki görüşüm penaltı olmalıydı. Hakem kararı doğal pozisyon olduğu yönünde oyuncunun. Bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonuysa kafam karışır. VAR’ın olduğu durumlarda ona bakılmamasını anlamış değilim. Kuralların bizi kafamızı karıştırmaması lazım. Çok fazla efor sarf ediyoruz bir şey yapmak için. Anlık kararlar maçın seyrini değiştiriyor” ifadelerini kullandı.

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